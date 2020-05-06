В Башкирии за господдержкой к властям обратились печатные СМИ

6 Май 2020 2020-05-06T16:03:58+03:00

Каждый издатель отмечает тот факт, что из-за пандемии уменьшились рекламные доходы, что негативно отразилось на содержании сотрудников и типографских расходов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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К Радию Хабирову и Андрею Назарову за господдержкой обратились ряд печатных СМИ. Издатели просят признать СМИ приоритетной отраслью в период пандемии и включить издательскую деятельность и дистрибуцию печатных СМИ к числу отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Среди обратившихся ряд местных изданий: «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Бонус», «Аргументы недели», «Антенна-Телесемь», журнала «Собака», дистрибуторские компании «Гранат», АРПИ «Медиа сервис», «МС плюс».

Каждый издатель отмечает тот факт, что из-за пандемии уменьшились рекламные доходы, что негативно отразилось на содержании сотрудников и типографских расходов.

- Во многих регионах РФ приняты меры поддержки печатных СМИ, в том числе негосударственных, и системы распространения, - так звучит текст обращения. - Мы – это тот же самый малый бизнес, но наша отрасль в отличие от общепита, туризма и других не вошла в приоритетный перечень отраслей, которым обещана господдержка в эти трудные времена.

Печатные негосударственные СМИ просят кабмин включить СМИ в перечень субъектов малого и среднего бизнеса и распространить на них такие меры господдержки как отсрочка по налогам и страховым взносам.

ИСТОЧНИК KP.RU