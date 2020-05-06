В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил свое 101-летие

6 Май 2020 2020-05-06T15:24:26+03:00

На своей странице во «Вконтакте» его поздравил Радий Хабиров

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Свой 101-ый день рождения накануне отметил Низамутдин Бадретдинович Вахитов, написал у себя на странице во «Вконтакте» Радий Хабиров.

Как рассказал глава Башкирии, дедушка является участником Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну, и был на волосок от смерти в Польше, когда под пулями фашистов в ледяной воде Одера возводил переправу для танков.

- Много наших бойцов полегло тогда, но техника прошла. А когда, наконец, взяли Берлин, Низамутдин Бадретдинович, залечив ранения, долго работал в колхозе, - пишет Хабиров.

После войны Низамутдин Бадретдинович женился, вырастил и воспитал пятерых детей. Последние 20 лет воин работал имамом в родной деревне.

«Комсомольская правда» поздравляет Низамутдина Бадретдиновича и желает ему крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU