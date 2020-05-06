«Всему этому будет положен конец»: в Башкирии скоро исчезнут «наливайки»

6 Май 2020 2020-05-06T15:24:52+03:00

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В республике могут появиться новые ограничения продажи алкоголя. Об этом сообщил депутат Курултая Рустам Ишмухаметов. Накануне вступил в силу закон, который дает право регионам

устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ишмухаметов отметил, что в Башкирии благодаря этому закону могут решить проблему «наливаек».

- Очень давняя тема, берущая свое начало еще в лихих 90-х. Сам неоднократно выезжал с рейдами по таким объектам после жалоб избирателей. Наливайки притягивают к себе асоциальных личностей, нередко с криминальным прошлым. Они нарушают общественный порядок, покой граждан. И все это под окнами у людей, рядом с детским садом, школой, детской площадкой. Люди не без оснований обеспокоены безопасностью детей. Очень часто в таких заведениях алкоголь продается ночью путем имитации услуг общепита с помощью пары стульев и барной стойки. Наконец-то всему этому будет положен конец, - написал депутат у себя на странице в социальной сети.

Он отметил, что башкирские депутаты не раз обращались в Госдуму с просьбой помочь им с этой проблемой, и их услышали. Теперь власти могут полностью запретить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых зонах или установить довольно жесткие требования, чтобы право продавать алкоголь в таких местах сохранили только полноценные кафе и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU