2020-05-06T13:28:32+03:00
Происшествия

В Уфе за мошенничество на 33 млн рублей осудили дорожников

Директор компании на протяжении двух лет похищал деньги
Эльвина АПАРИНА
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Прокуратура Кировского района Уфы обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.Прокуратура Кировского района Уфы обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.
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В Кировском районном суде Уфе на днях вынесли приговор в отношении 57- летнего директора ООО «БЭСТ». Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что с ноября 2014 по март 2015 года он и неустановленные лица АО «Башкиравтодор» разработали совместный план по хищению денег компании.

На сайте госзакупок они опубликовали извещение о проведении закупки на поставку более 100 тыс. куб.м. песчано-гравийной смеси для ремонта автомобильной дороги М-5. В конкурсную документацию мошенники включили условия, которые не могут выполнить другие поставщики. Фигурант уголовного дела указал заведомо ложные сведения о наличии у его фирмы возможности поставки требуемого количества и качества строительного материала и стал единственным участником закупки, рассказали в прокуратуре Башкирии.

Условия сделки не были исполнены, а фирме обвиняемого перечислено более 33 миллионов рублей. Вину в совершении преступления злоумышленник так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба. Осужденный освобожден из зала суда в связи с зачетом времени содержания под стражей в срок наказания.

Прокуратура Кировского района Уфы обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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