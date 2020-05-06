2020-05-06T12:09:08+03:00
Общество

Дочери умершей пациентки, которую не принимали в больницу из-за коронавируса, главврач клиники БГМУ принес соболезнования

Состояние 56-летней уфимки было тяжелое, но госпитализировать ее отказывались
Эльвина АПАРИНА
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Только после шумихи в СМИ ее положили в клинику БГМУ, но было уже поздно – женщина скончалась в ту же ночьТолько после шумихи в СМИ ее положили в клинику БГМУ, но было уже поздно – женщина скончалась в ту же ночь
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Уфимка Ксения Яценко, чья мать скончалась 30 апреля в клинике БГМУ, пытается добиться справедливости и наказать виновных в смерти самого близкого человека. Как ранее сообщала «КПУфа», 56-летнюю Наталью Яценко с язвами на ногах не принимали в больницу из-за коронавируса. Только после шумихи в СМИ ее положили в клинику БГМУ, но было уже поздно – женщина скончалась в ту же ночь. На странице Радия Хабирова во «Вконтакте» дочь умершей спросила, кто должен ответить за халатность врачей.

Уже через несколько минут ответом на свой комментарий она получила соболезнования от главврача клиники БГМУ Шамиля Булатова.

- Ксения, здравствуйте! Приносим вам искренние соболезнования в связи со смертью вашей мамы. По факту оказания медицинской помощи в Клинике БГМУ вашей маме, после получения результатов патологанатомического заключения, врачебной комиссией будет проведено служебное расследование. О результатах расследования вам будет сообщено дополнительно, - ответил ей Булатов.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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