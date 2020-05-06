2020-05-06T12:37:32+03:00
Происшествия

В подвале одного из многоквартирных домов в Уфе найдено тело бизнесмена

На лице у 46-летнего предпринимателя были гематомы
Эльвина АПАРИНА
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ФОТО: Скриншот телеканала ГТРК "Башкортостан"ФОТО: Скриншот телеканала ГТРК "Башкортостан"
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4 мая около 22 часов в столице Башкирии в подвале одного из многоквартирных домов по улице Степана Кувыкина было найдено тело 46-летнего уфимца. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что им оказался местный бизнесмен – руководитель одной из компаний города. По предварительным данным, помещение, в котором его нашли, это один из офисов его предприятия.

На лице у погибшего были гематома и ссадина. Пока неизвестно, что именно произошло с коммерсантом, но версия несчастного случая не исключается. Мужчина мог не удачно упасть. Точную причину смерти предстоит установить судмедэксперты.

В следкоме по данному факту начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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