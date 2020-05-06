Коронавирус в Башкирии на 6 мая 2020 года: количество заболевших составило 1 160 человек

6 Май 2020 2020-05-06T11:59:30+03:00

Отметим, что большинство больных лежат в клинике БГМУ в Уфе, ГКБ № 5 и РКБ имени Куватова.

В регионе второй день фиксируется спад волны распространения вируса

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По состоянию на 6 мая 2020 года в Башкирии число заболевших коронавирусом достигло 1 160 человек. По данным федерального сервиса «Стопкоронавирус», за сутки это число увеличилось на 24. В регионе второй день фиксируется спад волны распространения вируса.

Количество погибших остается на таком же уровне – с начала эпидемии в регионе от вируса погибли 14 человек. Это число не увеличивается больше 10 дней.

По уточненным данным минздрава по состоянию на 12.00 6 мая 2020 года, за прошедшие сутки с выздоровлением выписан 30 человек. Всего за все время эпидемии в Башкирии выздоровели 289 человек.

Всего на стационарном лечении находятся 440 человек: 292 в удовлетворительном состоянии, 114 – средней тяжести и 34 – в тяжелом, жизни 18 пациентов поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких.

Отметим, что большинство больных лежат в клинике БГМУ в Уфе, ГКБ № 5 и РКБ имени Куватова.

ИСТОЧНИК KP.RU