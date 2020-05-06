2020-05-06T10:49:25+03:00
Происшествия

Над жительницей Башкирии надругались в майские праздники

Предполагаемого насильника задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
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56-летняя жительница Мечетлинского района заявила, что над ней надругались прямо в квартире, где она отдыхала.

По предварительным данным, преступление произошло 3 мая в одном из частных домов в Мечетлинском районе республики. Местная жительница рассказала, что в дом, где она отдыхала, ворвался 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Источник «КП-Уфа» сообщил, что преступник набросился на свою жертву, и целый час совершал над ней «насильственные действия сексуального характера».

Вскоре на место приехали полицейские, которые задержали обидчика женщины. В отделении полиции насильник во всем признался. Мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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