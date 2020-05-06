В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 6 мая

6 Май 2020 2020-05-06T09:18:28+03:00

На данный момент в больницах Башкирии лежат 446 пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Минздраве Башкирии рассказали, в больницах каких городов и районов республики лечат зараженных ковидом. Всего на стационарном лечении находятся 446 человек: 298 в удовлетворительном состоянии, 114 – средней тяжести и 34 – в тяжелом, жизни 18 пациентов поддерживают аппарата искусственной вентиляции легких.

В медицинских учреждениях Уфы лежат 241 человек. Больше всего – в клинике БГМУ (72). Вторая по количеству больных коронавирусом – ГКБ №5 (46). Затем идут ГКБ №8 (33), РКБ имени Куватова (32), РКИБ (32), ГКБ №18 (11), ГКБ Демского района (8), РКВД №1 (3), РКВД (2), ГКБ №13 и БСМП (1).

Среди районных больниц по-прежнему лидирует Белебеевская ЦРБ (43). В Нефтекамской ГБ 41 зараженный, в ЦГБ Кумертау – 11, в ГБ Салавата – 10.

Восемь пациентов находятся под наблюдением врачей в Чишминской и Бирской ЦРБ, а также в ГБ №2 города Стерлитамака. По семь больных лежат в Белорецкой, Туймазинской, Исянгуловской ЦРБ и в стерлитамакской ГБ №4. Шесть – в Мелеузовской ЦРБ, пять – в ГБ №1 города Октябрьского.

По четыре инфицированных лечат в больнице города Сибая, РКИБ Стерлитамака, а также в Калтасинской и Верхнеяркеевской ЦРБ. Трое зараженных остаются в Кармаскалинской ЦРБ. В ряде больниц всего два ковидных пациента. Речь идет об ЦРБ Учалинского, Аскинского и Янаульского районов и Баймакской ЦГБ.

Наконец, в девяти районных больницах лежит по одному инфицированному коронавирусом – Балтачевской, Благовещенской, Давлекановской, Буздякской, Раевской, Верхне-Татышлинской, Кушнаренковской, Месягутовской и Мишкинской.

Напомним, по последним данных в республике ковидом заразились 1136 человек, выздоровело – 259 и умерло – 14.

ИСТОЧНИК KP.RU