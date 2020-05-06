В уфимский аэропорт прибыл самолет с туристами из Турции

6 Май 2020 2020-05-06T08:52:09+03:00

После проверки в аэропорту 55 человек направили в обсерватор в санаторий «Юматово». Фото: Олег ЗОЛОТО

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6 мая в аэропорту «Уфа» приземлился рейс из Турции – в Башкирию, вернулся 21 житель республики и 72 человека из других регионов.

После проверки в аэропорту 55 человек направили в обсерватор в санаторий «Юматово». Остальные туристы из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской областей и Пермского края отправились домой на автобусах. Данный рейс был промежуточный – Анталья-Ростов-на-Дону-Уфа. Часть людей высадилась в Ростове-на-Дону.

- Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту «Уфа» работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU