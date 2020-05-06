2020-05-06T07:58:10+03:00
Происшествия

В Башкирии семья с маленьким ребенком сбила лося, есть пострадавшие

Животное погибло на месте
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что водитель с семьей ехал в Уфу.Известно, что водитель с семьей ехал в Уфу.
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Накануне вечером 5 мая в Иглинском районе Башкирии на 1541 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошла серьезная авария с участием животного. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний уфимец за рулем «Лады Ларгус» сбил лося, который внезапно выбежал на трассу в условиях сумерек.

Известно, что водитель с семьей ехал в Уфу. В ДТП травмы получил водитель и его трёхлетний сын. Животное погибло. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в республике произошло две автоаварии, в которых три человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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