В Башкирии семья с маленьким ребенком сбила лося, есть пострадавшие
Животное погибло на месте
Известно, что водитель с семьей ехал в Уфу.
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Накануне вечером 5 мая в Иглинском районе Башкирии на 1541 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошла серьезная авария с участием животного. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний уфимец за рулем «Лады Ларгус» сбил лося, который внезапно выбежал на трассу в условиях сумерек.
Известно, что водитель с семьей ехал в Уфу. В ДТП травмы получил водитель и его трёхлетний сын. Животное погибло. Начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки в республике произошло две автоаварии, в которых три человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU