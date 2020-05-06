2020-05-06T08:50:58+03:00
Общество

В Уфе прошла репетиция встречи «Золотой звезды» генерала Шаймуратова

Награду героя привезут 9 мая из Москвы на вечное хранение в Башкирию
Эльвина АПАРИНА
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Звезду встретит в аэропорту кортеж из мотоциклов и автомобилейЗвезду встретит в аэропорту кортеж из мотоциклов и автомобилей
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Вчера днем, 5 мая, в столице Башкирии прошла репетиция торжественной церемонии встречи «Золотой Звезды» героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Как ранее сообщала «КПУфа», награду генерала привезут в Уфу 9 мая из Москвы на вечное хранение. Ее встретят в аэропорту, а затем почетным кортежем в составе автомобиля времен Великой Отечественной войны «ГАЗ-67», мотоциклов К-750, М-72, состоявших на вооружении Красной и Советской армий, а также современных БТРов со знаменем 16 Гвардейской кавалерийской дивизии и Знаменем Победы провезут по центральным улицам города. Затем участники парада вернутся на Советскую площадь, где медаль торжественное передадут в Национальный музей, уточнили в администрации города.

Власти также отметили, что сие мероприятие пройдет без участия горожан с минимальным количеством участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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