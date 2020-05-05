2020-05-05T19:30:09+03:00
Общество

В Башкирии осужденные активно сдают ЕГЭ и поступают в вузы

25 арестантов поступили на коммерческую основу в разные университеты
Яна БАЗЕКИНА
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В основном, арестанты предпочитают гуманитарные науки - юриспруденцию или экономикуВ основном, арестанты предпочитают гуманитарные науки - юриспруденцию или экономикуФото: Борис КОКУРИН
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Зачастую осужденные решают полностью изменить свою жизнь, не дожидаясь окончания срока – начинают учиться или осваивают новую профессию. Как сообщает издание Ufacitynews.ru со ссылкой на данные УФСИН, в Башкирии 25 арестантов успешно сдали ЕГЭ и поступили на заочное обучение в вузы республики. Конечно, в основном, все они учатся на коммерческой основе – за счет собственных накоплений или помощи родственников.

Само обучение проходит в электронном формате, при помощи кейсов. У осужденных есть доступ к компьютеру, но нет выхода в интернет, а все учебные пособия, лекции, материалы предоставляются через специальную защищенную программу. Домашние задания и другие работы заключенные сначала отправляют администрации колонии, а те, в свою очередь, по электронной почте переправляют преподавателям университетов.

Сообщается, что по большей части заключенные предпочитают гуманитарные науки. Для себя они выбрали юриспруденцию, экономику и менеджмент, а также верят, что смогут устроиться на достойную работу после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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