В Башкирии осужденные активно сдают ЕГЭ и поступают в вузы
Зачастую осужденные решают полностью изменить свою жизнь, не дожидаясь окончания срока – начинают учиться или осваивают новую профессию. Как сообщает издание Ufacitynews.ru со ссылкой на данные УФСИН, в Башкирии 25 арестантов успешно сдали ЕГЭ и поступили на заочное обучение в вузы республики. Конечно, в основном, все они учатся на коммерческой основе – за счет собственных накоплений или помощи родственников.
Само обучение проходит в электронном формате, при помощи кейсов. У осужденных есть доступ к компьютеру, но нет выхода в интернет, а все учебные пособия, лекции, материалы предоставляются через специальную защищенную программу. Домашние задания и другие работы заключенные сначала отправляют администрации колонии, а те, в свою очередь, по электронной почте переправляют преподавателям университетов.
Сообщается, что по большей части заключенные предпочитают гуманитарные науки. Для себя они выбрали юриспруденцию, экономику и менеджмент, а также верят, что смогут устроиться на достойную работу после освобождения.
ИСТОЧНИК KP.RU