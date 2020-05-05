В Уфе разыскивают пропавшего без вести 21-летнего парня
В Уфе родственники 21-летнего Алексея Кузнецова не могут найти себе места от беспокойства: днем 3 мая парень вышел из дома, и с того времени от него нет никаких новостей. Родные обзвонили всех друзей и знакомых Алексея, но никто из них не знает, где он может находиться. Сейчас к поиску молодого человека подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые крашеные, карие глаза.
Был одет: серая толстовка, темные брюки, зеленые кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении Алексея, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU