2020-05-05T18:52:39+03:00
Общество

В Уфе разыскивают пропавшего без вести 21-летнего парня

От Алексея Кузнецова с 3 мая нет никаких новостей, и родные бьют тревогу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Уфе родственники 21-летнего Алексея Кузнецова не могут найти себе места от беспокойства: днем 3 мая парень вышел из дома, и с того времени от него нет никаких новостей. Родные обзвонили всех друзей и знакомых Алексея, но никто из них не знает, где он может находиться. Сейчас к поиску молодого человека подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые крашеные, карие глаза.

Был одет: серая толстовка, темные брюки, зеленые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Алексея, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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