В Уфе пятилетний ребенок разбил себе голову, свалившись с крыши гаража
Мальчика доставили в больницу с переломом костей черепа и сотрясением мозга
Мальчика экстренно госпитализировали в детскую больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Едва не окончились трагедией детские шалости. Днем 1 мая в Советском районе Уфы, на улице Электрофикации пятилетний ребенок едва не погиб, сорвавшись с гаража. Поскольку доступ к качелям, горкам и турникам был закрыт из-за введенного карантина, мальчик забрался на крышу подземного гаража, чтобы поиграть там со сверстниками, но не удержался и свалился на землю.
Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», с переломом костей черепа и сотрясением головного мозга ребенка доставили в больницу и оказали экстренную помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU