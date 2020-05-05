В Уфе пятилетний ребенок разбил себе голову, свалившись с крыши гаража

5 Май 2020 2020-05-05T17:54:06+03:00

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Едва не окончились трагедией детские шалости. Днем 1 мая в Советском районе Уфы, на улице Электрофикации пятилетний ребенок едва не погиб, сорвавшись с гаража. Поскольку доступ к качелям, горкам и турникам был закрыт из-за введенного карантина, мальчик забрался на крышу подземного гаража, чтобы поиграть там со сверстниками, но не удержался и свалился на землю.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», с переломом костей черепа и сотрясением головного мозга ребенка доставили в больницу и оказали экстренную помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU