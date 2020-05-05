2020-05-05T17:03:18+03:00
Происшествия

В Уфе бабушка обнаружила тело своей полугодовалой внучки

Что стало причиной смерти малышки, выяснит судмедэкспертиза
Инга НОВИЦКАЯ
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Прибывшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенкаПрибывшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Надолго запомнит утро 1 мая 66-летняя жительница одного из домов в Калининском районе Уфы, когда обнаружила в кроватке бездыханное тело своей полугодовалой внучки. Родителей девочки не было дома, и бабушка вызвалась присмотреть за ребенком. Прибывшим по вызову медикам оставалось лишь зарегистрировать смерть младенца.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», никаких насильственных следов на теле малышки не было найдено, поэтому причину смерти предстоит определить судебно-медицинской экспертизе. Вполне возможно, что виной всему стал синдром внезапной детской смерти. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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