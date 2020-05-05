2020-05-05T20:01:35+03:00
Происшествия

Уфимец, нарушил режим самоизоляции и оказался в больнице с ножевым ранением

Его приятель арестован и находится под следствием
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Кровавыми разборками завершилась встреча двух приятелей-уфимцев, которые нарушили режим самоизоляции и устроили попойку в квартире одного из друзей. Задушевные разговоры быстро сменились выяснением отношений, и вскоре 39-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им в живот своего 38-летнего знакомого, после чего поспешил скрыться, но вскоре был задержан.

- Входе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном, у него изъят нож, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшего же доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимец, нарушил режим самоизоляции и оказался в больнице с ножевым ранением
В Башкирии осужденные активно сдают ЕГЭ и поступают в вузы
В Уфе разыскивают пропавшего без вести 21-летнего парня
В Уфе пятилетний ребенок разбил себе голову, свалившись с крыши гаража
В Уфе бабушка обнаружила тело своей полугодовалой внучки
«37 места больше не будет»: в Башкирии заработал рынок, где торговал мясом зараженный коронавирусом продавец
В Башкирию пришла жара
В минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с возвращением вахтовиков из Якутии
Рост заболевших коронавирусом в Башкирии региональный минздрав объяснил «недостаточными мерами самоизоляции»
«Выписали в ужасном состоянии»: уфимка пожаловалась, что из-за коронавируса врачи халатно относятся к лечению других пациентов
В Уфу прибыли два спецрейса с вахтовиками из Якутии, где произошла вспышка коронавируса