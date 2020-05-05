Уфимец, нарушил режим самоизоляции и оказался в больнице с ножевым ранением
Кровавыми разборками завершилась встреча двух приятелей-уфимцев, которые нарушили режим самоизоляции и устроили попойку в квартире одного из друзей. Задушевные разговоры быстро сменились выяснением отношений, и вскоре 39-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им в живот своего 38-летнего знакомого, после чего поспешил скрыться, но вскоре был задержан.
- Входе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном, у него изъят нож, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Пострадавшего же доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU