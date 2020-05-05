2020-05-05T15:11:20+03:00
Общество

В Башкирию пришла жара

Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Погода в Башкирии преподносит приятные сюрпризы: еще недавно небо было затянуто серыми тучами, а по ночам опускались заморозки, и вот, кажется, пришло настоящее лето. Уже завтра, 6 мая, в республике температура воздуха днем поднимется до +20, +25 градусов, а ночью не опустится ниже +7; +12, лишь только в горных районах и низинах может похолодать до +2. Также будет солнечно и никаких намеков на осадки, но ветрено. Порывы юго-западного ветра могут достигать 10 метров в секунду.

В Уфе также будет солнечно и жарко: +6 ночью и +20 днем. Вот только не стоит обольщаться прекрасной погодой и выходить на улицы без крайней необходимости. Ведь режим самоизоляции пока еще никто не отменял, поэтому лучше отправляйтесь на дачу, чем на прогулку во двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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