В минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с возвращением вахтовиков из Якутии

5 Май 2020 2020-05-05T14:40:03+03:00

У всех вахтовиков возьмут анализы и отправят их на карантин в обсерватор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению ведомства, решение лечить их на родине было абсолютно верным

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На очередном брифинге в правительстве республики региональный минздрав прокомментировал ситуацию с вахтовиками, возвращающимися из Якутии, где произошла вспышка коронавируса. Всего до 8 мая в Башкирию спецрейсами вернутся 1800 вахтовиков, после чего их поместят в обсерватор на трехнедельный карантин.

- Это абсолютно правильное решение, хоть и сопряженное с некоторыми рисками. Сейчас мы разберемся со степенью распространения заболеваемости внутри этих групп людей, все будет зависеть от количества выявленных положительных результатов, - заявила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Также в минздраве уточнили, что в такой маленькой республике как Саха нет достаточных условий, чтобы оказать медицинскую помощь в лечении коронавируса, тем более – жителям других регионов.

- У всех прибывших вахтовиков, когда они поступают в обсерватор, сразу же берутся анализы. У них будет обязательный медицинский осмотр с обязательным измерением температуры и уровнем кислорода в крови, - добавила Ирина Кононова.

ИСТОЧНИК KP.RU