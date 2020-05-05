В Уфу прибыли два спецрейса с вахтовиками из Якутии, где произошла вспышка коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T12:21:07+03:00

У всех у них измерили температуру и отправили на трехнедельный карантин в обсерватор

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Сегодня утром, 5 мая, в уфимском аэропорту приземлились еще два борта, на которых находились 200 вахтовиков из Башкирии. Все они вернулись из Якутии, где в Чаядинском месторождении случилась вспышка коронавируса. Вахтовикам сразу же измерили температуру, после чего на автобусах перевезли в обсерватор, где им предстоит отбыть трехнедельный карантин. Багаж пассажиров и самолеты были тщательно продезинфицированы.

- При обслуживании рейсов были приняты все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, — прокомментировала в беседе с ГТРК «Башкортостан» руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ризван.

Напомним, что Башкирия – один из первых регионов, который начал возвращать своих вахтовиков из Якутии, где произошла крупная вспышка инфекции.

- Велика вероятность, что среди них есть инфицированные COVID-19. Заберём всех 1800 человек. Заболевших мы вылечим. А всем, кто не заболел — придётся побыть определённое время на строжайшей изоляции, чтобы не подвергать риску других, - заявил ранее Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU