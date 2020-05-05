2020-05-05T10:49:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 1136 человек

Всего за сутки в республике зарегистрировано 34 новых случаев болезни
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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По обновленным данным республиканского министерства здравоохранения за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в республике по состоянию на 5 мая 2020 года достигло 1136 человек. А вот количество погибших, к счастью, уже какой день остается неизменным – 14 человек.

Также за минувшие сутки выздоровели и выписались домой еще 70 пациентов. Всего с начала борьбы с эпидемией победили опасный вирус 325 жителей Башкирии.

Ранее глава республики Радий Хабиров напомнил, что с 4 мая в Башкирии действует масочный режим – в общественных местах строго запрещено появляться без защитной маски, а также повторил о важности соблюдения режима самоизоляции. Тех же граждан, которые открыто нарушают все правила, политик призвал беспощадно штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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