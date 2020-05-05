«Выписали в ужасном состоянии»: уфимка пожаловалась, что из-за коронавируса врачи халатно относятся к лечению других пациентов

5 Май 2020 2020-05-05T12:49:34+03:00

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Уже в который раз жители Башкирии жалуются на то, что из-за эпидемии коронавируса не могут получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Так уфимка Кристина М. на странице Радия Хабирова в социальных сетях пожаловалась, что ее пожилая мать поступила в тяжелом состоянии в больницу, где ее прооперировали, а после выписали, даже не долечив до конца, из-за чего состояние 62-летней женщины сильно ухудшилось.

- 31 марта мою маму привезли в больницу с ущемлением грыжи. Была операция, перитонит, вывели илеостому. Неделю она пролежала в операцию, после чего, не долечив, ее выписали домой. 26 апреля ей стало плохо, давление упало под ноль, две бригады скорой помощи боролись за ее жизнь и спасли, за что им большое спасибо. Отвезли в ту же больницу, где она пробыла 4 дня, а потом ее снова выписали в ужасном состоянии, - жалуется Кристина М. – А в выписке указали, что ее состояние улучшилось, динамика положительная!

Женщина признается, что очень переживает за свою мать, ведь из-за неправильного ухода за илеостомой может начаться серьезное инфицирование и сепсис, который может даже привести к смерти. Поэтому она обратилась к главе республики, ведь ранее Радий Хабиров призвал врачей обеспечить всех пациентов должным уходом и лечением, а не только тех, у кого выявили коронавирус.

На обращение уфимки немедленно отреагировали в республиканском минздраве, где пообещали рассмотреть ситуацию в ближайшее время.

Напомним, что недавно из-за отказа врачей по поводу госпитализации в Уфе скончалась 57-летняя женщина с инфицированными язвами ног. Женщину несколько раз отправляли домой, заявляя, что ее жизни ничего не угрожает, а когда все же решили госпитализировать, то было поздно – уфимка скончалась в тот же день в клинике. Сейчас ее дочь намерена наказать виновных в смерти матери через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU