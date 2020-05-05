2020-05-05T10:00:51+03:00
Происшествия

«Пока все безрезультатно»: в Башкирии 12-й день ищут пропавшего девятилетнего мальчика

На месте продолжают работать спасатели, следователи, кинологи и волонтеры
Яна БАЗЕКИНА
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Даже собаки кинологов не смогли взять след ребенка. Фото: "Лиза Алерт"Даже собаки кинологов не смогли взять след ребенка. Фото: "Лиза Алерт"
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Уже 12-й день в Гафурийском районе Башкирии продолжаются поиски пропавшего девятилетнего Рустама Ишкулова. Мальчика ищут спасатели, следователи и полицейские, кинологи с собаками и волонтеры-поисковики, но пока все безрезультатно. Поиски осложняются и тем, что в лесу много диких зверей, а полноводные ручьи разлились и сделали местность практически непроходимой.

Фото: администрация Гафурийского района

Фото: администрация Гафурийского района

- Поисковики уже неоднократно обошли все возможные места, где мог бы находиться мальчик. Задействованы автомобили, лодки, квадроциклы. Все ресурсы и человеческие силы брошены на прочес лесной местности, обследование реки, но, к сожалению, пока безрезультатно, - рассказали в районной администрации.

Напомним, что Рустам Ишкулов пропал еще 22 апреля. Мальчик вместе с родителями приехал в гости к бабушке и дедушке в село Нижний Ташбукан, а когда взрослые отвлеклись, вышел один на улицу и исчез. До сих пор не найдено ни одного следа ребенка, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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