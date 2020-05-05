«Выходим без потерь»: заместитель главврача РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице
В республиканской клинической больнице им. Куватова завершила двухнедельную вахту вторая смена медиков. Как рассказал и.о. главврача клиники Евгений Кустов в соцсетях, все прошло благополучно. Новых зараженных коронавирусом среди медперсонала нет.
- Все здоровы. Выходим без потерь. В основном на самоизоляцию. Проводы были короткими, но торжественными. За две недели круглосуточной работы бок о бок врачи и медсестры из республиканских больниц и районов проявили свои лучшие качества. Ответственность, профессионализм и человечность, - отметил Евгений Кустов.
Заместитель главврача РКБ отметил, что в борьбе с опасным вирусом неоценима поддержка и от неравнодушных уфимцев и благотворительных фондов, которые готовы прийти на помощь медикам в трудную минуту.
Напомним, что в начале апреля крупнейшую республиканскую клинику закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. У многих врачей и пациентов пришли положительные анализы на COVID-19. Позже в интернете появилась петиция с требованием уволить главврача РКБ из-за ее халатности, повлекшей массовое заражение. В свою очередь к расследованию подключились следователи, которые устанавливают все причины вспышки инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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