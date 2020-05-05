2020-05-05T09:30:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Выходим без потерь»: заместитель главврача РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице

Двухнедельную вахту благополучно завершила вторая смена медиков
Яна БАЗЕКИНА
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Врачи и медсестры получили благодарственные письма и подарки от профсоюза медиков. Фото: Евгений КустовВрачи и медсестры получили благодарственные письма и подарки от профсоюза медиков. Фото: Евгений Кустов
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В республиканской клинической больнице им. Куватова завершила двухнедельную вахту вторая смена медиков. Как рассказал и.о. главврача клиники Евгений Кустов в соцсетях, все прошло благополучно. Новых зараженных коронавирусом среди медперсонала нет.

- Все здоровы. Выходим без потерь. В основном на самоизоляцию. Проводы были короткими, но торжественными. За две недели круглосуточной работы бок о бок врачи и медсестры из республиканских больниц и районов проявили свои лучшие качества. Ответственность, профессионализм и человечность, - отметил Евгений Кустов.

Заместитель главврача РКБ отметил, что в борьбе с опасным вирусом неоценима поддержка и от неравнодушных уфимцев и благотворительных фондов, которые готовы прийти на помощь медикам в трудную минуту.

Напомним, что в начале апреля крупнейшую республиканскую клинику закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. У многих врачей и пациентов пришли положительные анализы на COVID-19. Позже в интернете появилась петиция с требованием уволить главврача РКБ из-за ее халатности, повлекшей массовое заражение. В свою очередь к расследованию подключились следователи, которые устанавливают все причины вспышки инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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