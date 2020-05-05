«37 места больше не будет»: в Башкирии заработал рынок, где торговал мясом зараженный коронавирусом продавец

5 Май 2020 2020-05-05T16:08:42+03:00

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В Сибае вновь открылся печально знаменитый рынок, где торговал мясом зараженный коронавирусом житель Челябинской области. Тогда рынок пришлось закрыть на дезинфекцию, а все жители города с нетерпением ждали его открытия, и 3 мая это произошло.

С самого раннего утра рынок заполнили покупатели, которые радостно приветствовали продавцов. У торговцев, в свою очередь, проверили все необходимые справки и документы, измерили температуру. Обязательно контролировалось и наличие защитных масок и перчаток у каждого продавца, а на входе каждый покупатель мог продезинфицировать руки.

У каждого продавца измерили температуру. Фото: Сибайский городской рынок

- Мы люди несуеверные, но решили, что 37-го места (там, где торговал зараженный коронавирусом – Ред.) теперь на рынке не будет, как не бывает в гостиницах 13-х номеров. Слишком дорого обошлась всем эта история, слава Богу закончившаяся хорошо. Не будем и впредь забывать о безопасности, - написало руководство рынка в одноименном паблике в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU