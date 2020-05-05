В Уфе во время тушения горящего дома серьезно пострадал пожарный

5 Май 2020 2020-05-05T09:00:41+03:00

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Вчера, около 14.40, в диспетчерскую пожарной службы поступило сообщение, что в Уфе, на улице Башкирской кавдивизии горит жилой дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит кирпичное строение с бревенчатым мансардным этажом. Пожар тушили 13 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

К сожалению, во время тушения горящего дома серьезно пострадал один из пожарных. Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, он провалился, наступив на прогоревшую обрешетку кровли, получив при падении ушибы и переломы. Пострадавшего немедленно перевезли в больницу, где сейчас он находится под присмотром медиков. Состояние его пока оценивается как тяжелое.

- Причины пожара устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России. Пожарное братство желает скорейшего выздоровления своему боевому товарищу! – добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU