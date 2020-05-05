В Уфе в столкновении двух автомобилей пострадали пятеро человек
Вчера вечером, 5 мая, в Уфе произошла серьезная авария с большим количеством пострадавших. В Калининском районе, на улице Комаринской лоб в лоб столкнулись две «Дэу Нексии». Очевидцы вызвали спасателей и медиков, поскольку все, кто находились в машинах, получили травмы.
Фото: УГЗ по г. Уфе
В итоге, как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе, обоих водителей и еще одного пассажира пришлось госпитализировать. Еще двоих пассажиров после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства жесткой аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU