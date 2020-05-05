2020-05-05T08:28:48+03:00
Происшествия

В Уфе из открытого окна выпала пятилетняя девочка

Ребенок выжил, поскольку квартира находилась на первом этаже
Яна БАЗЕКИНА
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Не оставляйте без присмотра детей у открытых оконНе оставляйте без присмотра детей у открытых оконФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло ЧП: в одном из домов на улице Гагарина пятилетняя девочка выпала из открытого окна. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, воспользовавшись тем, что родители отвлеклись, малышка вскарабкалась на подоконник, но потеряла равновесие и вывалилась из окна. Жизнь ребенку спасло только то, что квартира находилась на первом этаже. Девочку увезли в больницу, где ее осмотрели врачи.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, если в квартире открыты окна или балкон. Даже наличие москитной сетки не спасет ребенка, и может случиться трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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