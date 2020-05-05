Ушел в лес и не вернулся: стала известна судьба пропавшего в Башкирии 21-летнего парня

5 Май 2020 2020-05-05T07:53:19+03:00

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В Башкирии завершились поиски 21-летнего жителя Аскинского района: 21-летнего Роберта Мунирова, обессилевшего, замерзшего, но живого, нашли на берегу озера возле села Кубиязы. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии, обнаружила молодого парня местная жительница и позвонила спасателям. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, что Роберт Муниров пропал еще 29 апреля, когда вышел на прогулку в лес: дошел пешком от деревни Старокочкильдино до села Урмиязы и повернул обратно, но до дома так и не добрался. Несколько дней парня разыскивали спасатели, полиция и волонтеры. К счастью, поиски завершились успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU