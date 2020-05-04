2020-05-04T19:40:38+03:00
Общество

В Уфе продолжают дезинфицировать улицы от коронавируса

Колонна техники проедет сегодня ночью
Эльвина АПАРИНА
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В администрации Уфы попросили автомобилистов заблаговременно планировать маршруты передвижения,В администрации Уфы попросили автомобилистов заблаговременно планировать маршруты передвижения,
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В столице Башкирии продолжается ночная обработка улиц из-за коронавируса.

В мэрии сообщили, что автоколонна спецтехники проедет сегодня 4 мая с 21.00 и до 6. 00 часов 5 мая. Продезинфицируют следующие улицы: 50 лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Юрия Гагарина, Баязита Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Трамвайная, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Седова, Маршала Жукова, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Армавирская, Зайнаб Биишевой, Сочинская, Правды, Новороссийская, Магистральная, Дагестанская, Рашита Нигмати, Мечтателей, Таллинская, Левитана, Новороссийская, Ухтомского, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов. Также колонна обработает территорию микрорайона Яркий.

В администрации Уфы попросили автомобилистов заблаговременно планировать маршруты передвижения, а горожанам закрыть окна во избежание проникновения посторонних запахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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