Сестра умирающего 19-летнего парня из Башкирии рассказала о его состоянии
4 мая сестра 19-летнего Ранэля Шамсутдинова с опухолью в головном мозге рассказала о состоянии брата. Со слов Ралины, он остается без изменений – его состояние стабильно тяжелое. Как ранее сообщала «КП – Уфа», как только Ранэлю станет лучше, его перевезут в Уфу и прооперируют прибывшие к нему московские врачи. Пока остается только ждать.
- Я приезжаю сюда [в церковь] каждый день, и мы молимся за тебя, родной. Молятся все за тебя. Ты обязательно справишься, кровинушка моя, - написала Ралина.
Напомним, ранее Ранэля Шамсутдинова поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких, а позже выяснилось, что он впал в кому. По словам его сестры врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого человека и снять отек головного мозга. Только после этого его можно будет оперировать.
ИСТОЧНИК KP.RU