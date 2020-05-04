2020-05-04T18:33:40+03:00
Общество

Сестра умирающего 19-летнего парня из Башкирии рассказала о его состоянии

Ранэль Шамсутдинов остается стабильно тяжелым пациентом
Эльвина АПАРИНА
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Ранэль продолжает бороться за свою жизньРанэль продолжает бороться за свою жизнь
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4 мая сестра 19-летнего Ранэля Шамсутдинова с опухолью в головном мозге рассказала о состоянии брата. Со слов Ралины, он остается без изменений – его состояние стабильно тяжелое. Как ранее сообщала «КПУфа», как только Ранэлю станет лучше, его перевезут в Уфу и прооперируют прибывшие к нему московские врачи. Пока остается только ждать.

- Я приезжаю сюда [в церковь] каждый день, и мы молимся за тебя, родной. Молятся все за тебя. Ты обязательно справишься, кровинушка моя, - написала Ралина.

Напомним, ранее Ранэля Шамсутдинова поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких, а позже выяснилось, что он впал в кому. По словам его сестры врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого человека и снять отек головного мозга. Только после этого его можно будет оперировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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