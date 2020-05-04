В Уфе в честь 75-летия Победы отремонтируют улицу генерала Шаймуратова

4 Май 2020 2020-05-04T17:44:30+03:00

Это место в частном секторе Черниковки не видело ремонта около 40 лет

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4 мая Ульфат Мустафин у себя на странице во «Вконтакте» сообщил, что в этом году в честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют улицу генерала Минигали Шаймуратова.

- В северной части столицы есть улица, которая носит имя нашего Героя – генерала Шаймуратова. Возможно, не все знают её. В ноябре 1949 года, тогда ещё Черниковский горисполком, присвоил улице это имя, - написал Мустафин.

Сити-менеджер отметил, что для этого изыскали средства из городского бюджета. С его слов, в последний раз участок ремонтировался около 40 лет тому назад.

- По завершению работ жителям станет намного удобнее передвигаться по улице. Это наша история, а мы ее бережно храним и чтим, - подытожил мэр Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU