2020-05-04T17:44:30+03:00
Общество

В Уфе в честь 75-летия Победы отремонтируют улицу генерала Шаймуратова

Это место в частном секторе Черниковки не видело ремонта около 40 лет
Эльвина АПАРИНА
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Сити-менеджер отметил, что для ремонта улицы изыскали средства из городского бюджетаСити-менеджер отметил, что для ремонта улицы изыскали средства из городского бюджета
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4 мая Ульфат Мустафин у себя на странице во «Вконтакте» сообщил, что в этом году в честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют улицу генерала Минигали Шаймуратова.

- В северной части столицы есть улица, которая носит имя нашего Героя – генерала Шаймуратова. Возможно, не все знают её. В ноябре 1949 года, тогда ещё Черниковский горисполком, присвоил улице это имя, - написал Мустафин.

Сити-менеджер отметил, что для этого изыскали средства из городского бюджета. С его слов, в последний раз участок ремонтировался около 40 лет тому назад.

- По завершению работ жителям станет намного удобнее передвигаться по улице. Это наша история, а мы ее бережно храним и чтим, - подытожил мэр Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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