2020-05-04T17:00:56+03:00
Общество

В Башкирии будет закрыт участок трассы Уфа-Оренбург

Три дня здесь будут проходить мероприятия, посвященные Дню Победы
Эльвина АПАРИНА
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Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 75-летию празднования Победы в Великой отечественной войнеЭто связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 75-летию празднования Победы в Великой отечественной войне
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В Башкирии будет закрыт участок дороги Уфа-Оренбург, сообщили в ФКУ Упрдор «Приуралье». Ограничения для всех видов транспортных средств вводится 5 мая, 8 мая и 9 мая с 10 до 11 часов по местному времени. Как сообщили в «Приуралье», на час будет закрыт участок дороги от транспортной развязки М-5 Урал до международного аэропорта «Уфа».

Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 75-летию празднования Победы в Великой отечественной войне, пояснили в ведомстве. Стоит планировать свои поездки заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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