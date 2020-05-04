«Рак на карантин не уходит»: глава Башкирии призвал не забывать о наличии других болезней

4 Май 2020 2020-05-04T15:16:23+03:00

Глава поручил министру здравоохранения пересмотреть количество коек для заболевших коронавирусом в сторону уменьшения и акцентировать внимание в сторону других болезней

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 4 мая Радий Хабиров попросил не забывать, что помимо коронавируса в республике есть и другие болезни. Глава региона отметил, что на фоне пандемии жители республики начали опасаться ходить к врачам. В связи с этим он опасается роста других заболеваний, прежде всего, онкологии.

- Совершенно очевидно, что поскольку мы прекратили, по сути, диспансеризацию, люди начали бояться ходить в больницы, мы можем отфиксировать рост количества, прежде всего, онкологических заболеваний. Рак на карантин не уходит, - отметил Хабиров.

Он обратился к представителям минздрава и попросил их пригласить самых авторитетных врачей, хирургов, онкологов и послушать их мнение. Также он напомнил, что дети могут страдать по стоматологической части, ведь большинство зубных клиник закрыты.

Глава поручил министру здравоохранения пересмотреть количество коек для заболевших коронавирусом в сторону уменьшения и акцентировать внимание в сторону других болезней. Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU