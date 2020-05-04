2020-05-04T14:20:16+03:00
Общество

Стало известно, как в Башкирии отпразднуют День Победы

Об этом рассказал Радий Хабиров
Эльвина АПАРИНА
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9 мая также состоится историческое событие – в Уфу на вечное хранение из Москвы привезут медаль «Золотая звезда» Героя РФ генерал-майора Минигали Шаймуратова.9 мая также состоится историческое событие – в Уфу на вечное хранение из Москвы привезут медаль «Золотая звезда» Героя РФ генерал-майора Минигали Шаймуратова.
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 4 мая Радий Хабиров рассказал, как в регионе будут праздновать 75-летие Победы из-за коронавируса.

Глава региона поручил всем главам муниципалитетов обязательно возложить венки к памятникам и обелискам в своих районах и городах. Также в 21:00 9 мая Башкирия присоединится к Всероссийской минуте молчания.

9 мая также состоится историческое событие – в Уфу на вечное хранение из Москвы привезут медаль «Золотая звезда» Героя РФ генерал-майора Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров подчеркнул, что это значимое для нас событие.

7 мая волонтеры начнут поздравлять ветеранов войны и тыла и передавать им пакеты с продутками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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