Под Уфой 12-летняя девочка на скутере задавила пятилетнего ребенка

4 Май 2020 2020-05-04T13:22:05+03:00

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Вчера, 3 мая около 4 часов дня в селе Федоровка 12-летняя девочка за рулем скутера устроила серьезную аварию. Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, школьница сбила пятилетнего мальчика на велосипеде. Он в этот момент двигался в попутном направлении. В результате ДТП девочка не справилась с управлением мототранспорта и упала. В аварии пострадали и скутеристка, и велосипедист.

Выяснилось, что у родителей девочки отсутствовали документы на скутер. Также девочка в силу возраста не имела права им управлять. Теперь скутер помещен на специализированную стоянку.

- За данные нарушения несовершеннолетняя может быть поставлена на профилактический учёт, а родители привлечены к административному штрафу. Информация о факте ДТП направлена для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, куда девочка и её родители будут приглашены для проведения профилактической работы, - прокомментировали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU