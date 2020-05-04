В Уфе в общественных местах волонтеры раздают медицинские маски

4 Май 2020 2020-05-04T12:29:54+03:00

Как рассказали в мэрии, их раздают волонтеры в общественных местах – продуктовых магазинах, аптеках, АЗС, остановках.

Встретить добровольцев можно в магазинах, аптеках, остановках

Изменить размер текста: A A

3 мая в Башкирии стартовала республиканская акция #МаскаВПомощь. За два дня жители шести городов республики получат 50 000 медицинских масок бесплатно.

Как рассказали в мэрии, их раздают волонтеры в общественных местах – продуктовых магазинах, аптеках, АЗС, остановках.

Каждый район Уфы получил по 5000 масок. Вчера в течение дня по 3 000 масок поступили также в Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау.

- Эти маски волонтеры оперативных штабов в муниципалитетах будут раздавать всем желающим 4 мая до 13:00. Также, с 4 по 9 мая в местах, доступных для посещения, волонтеры будут раздавать жителям республики георгиевские ленточки, - отметили в администрации Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU