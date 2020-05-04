«Это будет непросто»: Радий Хабиров – о приеме и содержании вахтовиков из Якутии

4 Май 2020 2020-05-04T12:13:39+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве рассказал о вахтовиках, которые возвращаются в республику с Чаяндинского месторождения в Якутии. Всего на родину должны прилететь 1800 человек. Вчера, 3 мая, прибыла первая группа из двухсот рабочих.

«Там сложилась очень непростая ситуация, скопилось большое количество людей. По информации из СМИ, многие из них заражены. Нам нужно было срочно людей оттуда забирать. Там наших 1800 [человек]. Прибыло уже четыре борта», – сказал Хабиров.

Он отметил, что на данный момент прибыли 400 вахтовиков, и пока «нет понимания по степени инфицирования этих людей». Известно, что у них уже взяли анализы и завтра станет известно, сколько именно человек из первой группы являются носителями коронавируса. По данным Минздрава РБ, одного рабочего с признаками ковида уже перевели в госпитальную базу.

Всех прибывших из Якутии вахтовиков направляют в обсерваторы. Рабочие проведут там 21 день. Хабиров распорядился создать для них «нормальные условия, нормальное питание и нормальный быт».

«Все учреждения должны находиться под охраной. Это будет непросто. Если там высокий процент инфицированных, мы можем получить за один день-два такое же количество, к которому мы два месяца подбираемся», – добавил руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU