«Немедленно применять самые жесткие меры»: Радий Хабиров приказал наказывать людей, если они ведут себя вызывающе во время самоизоляции
В то же время глава региона поблагодарил жителей за то, что они соблюдают все меры
.
Изменить размер текста:
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 4 мая Радий Хабиров попросил полицейских штрафовать и применять самые жесткие меры в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции и «ведет себя вызывающе».
- Мы все-таки больше предупреждаем. Но в тех случаях, когда жители наши ведут себя вызывающе, немедленно применять самые жесткие меры, - сказал глава.
Также он поблагодарил жителей за соблюдение всех мер, за то, что уехали за город. С его слов, Уфа очень хорошо соблюдает режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU