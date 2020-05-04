«Немедленно применять самые жесткие меры»: Радий Хабиров приказал наказывать людей, если они ведут себя вызывающе во время самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T13:12:59+03:00

В то же время глава региона поблагодарил жителей за то, что они соблюдают все меры

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 4 мая Радий Хабиров попросил полицейских штрафовать и применять самые жесткие меры в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции и «ведет себя вызывающе».

- Мы все-таки больше предупреждаем. Но в тех случаях, когда жители наши ведут себя вызывающе, немедленно применять самые жесткие меры, - сказал глава.

Также он поблагодарил жителей за соблюдение всех мер, за то, что уехали за город. С его слов, Уфа очень хорошо соблюдает режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU