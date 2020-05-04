Количество зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 1102 человек

4 Май 2020 2020-05-04T13:13:26+03:00

Из больниц на сегодняшний день выписались 255 человек

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По состоянию на 4 мая 2020 года число зараженных COVID-19 в Башкирии составило 1 102 человек. За сутки это число выросло на 80 человек. Больше недели в республике нет погибших. Это число так и остается неизменным – от инфекции со времен начала эпидемии скончались 14 человек.

За последние сутки в регионе от вируса излечились 70 человек, теперь общее количество выздоровевших составило 255 человек, сообщили в Минздраве региона.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 445 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 298, состоянии средней тяжести – 113 человек. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 18 человек - на ИВЛ. Те 388 человек, у кого заболевание проходит в легкой форме, находятся дома.

Всего в Башкирии проведено 86 898 исследований, обследовано 80 525 человек на короновирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU