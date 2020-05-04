2020-05-04T10:56:09+03:00
Происшествия

«Казалось бы, вся жизнь впереди»: в Башкирии скорбят по погибшему многодетному отцу

31-летний Павел Т. погиб в аварии, в которую попал вместе с родным братом
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина был женат, у него остались трое детей. По Павлу скорбят знакомые и родные.Мужчина был женат, у него остались трое детей. По Павлу скорбят знакомые и родные.
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Стала известна личность 31-летнего мужчины из Башкирии, который погиб в аварии 3 мая в Дуванском районе республики. Как ранее сообщала «КПУфа», на автодороге Дуван-Лемазы произошла смертельная авария. Погибший ехал вместе со своим родным 27-летним братом на «Тойоте», не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, а его родной брат госпитализирован.

Погибшим оказался 31-летний местный житель Павел Т. Мужчина был женат, у него остались трое детей. По Павлу скорбят знакомые и родные.

Погибший ехал вместе со своим родным 27-летним братом на «Тойоте», не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в дерево.

Погибший ехал вместе со своим родным 27-летним братом на «Тойоте», не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в дерево.

- Ужас! Какая нелепая смерть! Казалось бы, вся жизнь впереди. Очень больно, когда уходят родные и близкие. Терпения родителям, семьям, - пишет знакомая Павла.

- Нелепая ситуация, унесшая жизнь прекрасного мужа и многодетного отца. Ксюша [супруга], держись! Уважаемые мужчины, будьте осторожны, думайте о своих родных, - написала местная жительница.

Павла похоронят завтра, 5 мая.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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