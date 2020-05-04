Радий Хабиров поведал о снижении смертности в Башкирии

4 Май 2020 2020-05-04T13:13:46+03:00

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4 мая Радий Хабиров рассказал у себя в социальных сетях и снижении смертности. По последним данным, которые предоставили главе региона, в Башкирии на 6% стало меньше смертей. На 12,7% они сократились от внешних причин (лучший показатель в ПФО); на 75% - от случайных отравлений алкоголем (лучший показатель в ПФО), на 26,5% - от самоубийств, на 29,2% - от болезней системы кровообращения, на 14,7% - при пожарах, на 5,6% - от ДТП.

Глава республики отметил, что таких цифр удалось добиться благодаря работе властей.

- Это пример того, как скоординированная работа органов государственной власти, муниципалитетов, общественников может повлиять на самый важный из всех показателей – спасение жизни людей, - написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU