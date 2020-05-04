В Уфе накрыли кальянную, которая работала вопреки режиму самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T09:44:48+03:00

На всех, кто находился в заведении, были составлены протоколы

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В Уфе общественники накрыли кальянную, которая работала, несмотря на введенный на территории Башкирии режим самоизоляции. Жалоба от горожан поступила на горячую линию активистов проекта «Контроль».

Заведение в Кировском районе работало под видом ресторана. Тем не менее по словам волонтеров «Молодой гвардии» в меню, кроме курительных смесей, ничего больше не было. Попасть в кальянную мог кто угодно, но по предварительной записи. Ни посетители, ни персонал не имели никаких средств индивидуальной защиты.

Общественники вызвали сотрудников полиции, те составили протоколы на директора, продавца и гостей. Посетители были доставлены в отдел за нарушение режима самоизоляции.

«Несмотря на то, что это уже не первый рейд по развлекательным заведениям <…> предприниматели не сделали нужных выводов. Они пытаются найти всевозможные лазейки для заработка, подвергая риску здоровье наших граждан», – отметил куратор «Контроля» Антон Буфетов.

Напомним, деятельность кальянных запрещена на территории Башкирии из-за режима полной самоизоляции. В список мест, которые не могут работать, также попали ночные клубы. Ранее общественники уже пресекали вечеринки в увеселительных заведениях Уфы и Стерлитамака.

ИСТОЧНИК KP.RU