В Башкирии в силу вступил масочный режим
С 4 мая жители республики, находясь вне своего дома, обязаны носить маски
С 4 мая жители Башкирии должны носить защитные маски
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Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим. Согласно поправке в указ главы республики о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, все жители региона, находясь вне своего дома, обязаны носить защитные маски.
Руководитель Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой мере еще 30 апреля на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что предупредил заранее, чтобы людям «спокойно дать возможность купить эти маски». Как долго продлится новый режим, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU