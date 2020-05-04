В Башкирии в силу вступил масочный режим

4 Май 2020 2020-05-04T11:20:17+03:00

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Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим. Согласно поправке в указ главы республики о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, все жители региона, находясь вне своего дома, обязаны носить защитные маски.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой мере еще 30 апреля на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что предупредил заранее, чтобы людям «спокойно дать возможность купить эти маски». Как долго продлится новый режим, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU