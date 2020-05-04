2020-05-04T08:14:40+03:00
Происшествия

В Башкирии в ночном ДТП с пьяным водителем погиб 25-летний парень

Еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Стерлитамакском районе Башкирии накануне ночью произошло ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошел на восьмом километре трассы Стерлитамака-Стерлибашево, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, столкнулись попутные Mazda 6 под управлением 33-летнего мужчина из Стерлитамака и вазовская «восьмерка». За рулем последней сидела 21-летняя жительница поселка Зирган. От сильного удара сзади отечественную легковушку сильно смяло и отбросило в кювет. На заднем ВАЗа сиденье находился 25-летний парень – он погиб на месте. Водителя и еще одного пассажира с тяжелыми травмами доставили в ближайшую больницу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«Согласно результатам освидетельствования, водитель "Мазды" находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, находился он за рулём, будучи ранее лишенным прав за такое же правонарушение», – рассказали в ГИБДД. Инспекторы начали расследование по факту случившегося.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано семь ДТП, в которых два человека погибли и девять – получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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