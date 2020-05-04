2020-05-04T07:35:26+03:00
Общество

Названы города и районы Башкирии, откуда чаще всего уезжают жители

Аналитики Башстата представили данные за январь
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башстат привел данные по миграции населения среди городов и районов Башкирии. Информация за январь 2020 года была опубликована на официальном сайте бюро.

Согласно статистике за указанный период, общая численность населения республики из-за миграции сократилась на 784 человека (прибыло 8 117 человек, выбыло – 8901). Чаще всего переезжали в другие места жители Стерлитамака (-191), Нефтекамска (-85), а также Давлекановского (-81) и Ишимбайского районов (-77).

Если смотреть на рейтинг городов с приростом населения за счет миграции, то ситуация следующая: Уфа (+729), Уфимский (+111) и Иглинский (+95) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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