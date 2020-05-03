В Башкирию вернулась первая группа вахтовиков с Чаядинского месторождения в Якутии

3 Май 2020 2020-05-03T21:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером, 3 мая, в аэропорту Магнитогорска приземлился первый борт из Якутии с 200 вахтовиками из Башкирии. Все они работали на Чаядинском месторождении и после введения режима самоизоляции застряли вдали от дома и без возможностей вернуться к своим родным. Недавно мужчины устроили стихийный митинг против своих работодателей, после чего внимание на их проблему обратил глава Башкирии Радий Хабиров.

В своих социальных сетях глава республики заявил, что Башкирия – первый регион России, кто вывез своих вахтовиков с многострадального месторождения в Якутии.

- Там начинала складываться непростая ситуация, и нужно было срочно забрать их домой. Велика вероятность, что среди них есть инфицированные Ковид-19. Заберём всех, ещё около 1600 человек. И это ляжет серьезной нагрузкой на наших врачей и всех, кто организовывает эту работу. Заболевших мы вылечим. А всем, кто не заболел - придётся побыть определённое время на строжайшей изоляции, чтобы не подвергать риску других, - подчеркнул Хабиров.

Всех прибывших разместят в одном из санаториев в Абзелиловском районе республики

Как сообщает пресс-служба главы региона, всех прибывших вахтовиков разместят в одном из санаториев Абзелиловского района. Там они пройдут двухнедельную обсервацию.

- Вахтовиков с температурой среди прибывших нет. Люди уставшие, долго летели, но настроение у них хорошее, рады, что наконец-то смогли вернуться на родину, - рассказал о состоянии вернувшихся жителей Башкирии председатель госкомитета республики по туризму Салават Нафиков. Он прибыл в аэропорт Магнитогорска чтобы лично встретить первую группу вахтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU