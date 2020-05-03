2020-05-03T20:00:25+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели сняли с дерева сбежавшую во время прогулки игуану

Хозяин экзотического животного решил выгулять рептилию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня, 3 мая, около 18:30 уфимским спасателям позвонил мужчина и сообщил, что от него сбежала домашняя игуана. Рептилия забралась на дерево и ни в какую не хотела оттуда спускаться. Как оказалось, экзотическое животное испугалось собаки во дворе, куда ее вывел на прогулку хозяин.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты добрались до рептилии, сняли ее с дерева и передали мужчине. Сам он так и не смог взобраться на дерево, где застряла его любимица.

В пресс-службе УГЗ Уфы подчеркивают, что у их сотрудников есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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