В Уфе спасатели сняли с дерева сбежавшую во время прогулки игуану

3 Май 2020 2020-05-03T20:00:25+03:00

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Сегодня, 3 мая, около 18:30 уфимским спасателям позвонил мужчина и сообщил, что от него сбежала домашняя игуана. Рептилия забралась на дерево и ни в какую не хотела оттуда спускаться. Как оказалось, экзотическое животное испугалось собаки во дворе, куда ее вывел на прогулку хозяин.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты добрались до рептилии, сняли ее с дерева и передали мужчине. Сам он так и не смог взобраться на дерево, где застряла его любимица.

В пресс-службе УГЗ Уфы подчеркивают, что у их сотрудников есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU