Уфимский адвокат рассказал, как часто жителей города штрафуют за нарушение режима самоизоляции

3 Май 2020 2020-05-03T19:27:28+03:00

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Адвокат из Уфы Мурат Мустафин на своей странице в социальных сетях задался вопросом: как уфимские суды привлекают граждан к ответственности за нарушения режима самоизоляции. Ведь они могут не только назначить нарушителям значительные штрафы, но и выписать предупреждение.

- Все легко посмотреть на сайтах районных судов, где размещается не только информация о судебных заседаниях по штрафам, но и публикуются тексты судебных решений, - пишет Мурат Мустафин.

Согласно документации на сайтах районных судов Уфы, на 30 апреля, например, в Кировском районе рассмотрели 17 административных дел.

- Неделю назад было 3 штрафа по 1 тысяче рублей и вынесено 2 предупреждения; Ленинский район — рассматривали 24 административных дела. Неделю назад было 4 штрафа по 1 тысяче рублей и 1 предупреждение. Еще был 1 штраф в 15 тысяч рублей по статье 6.3: человек прибыл из Казахстана и не провёл обязательную двухнедельную самоизоляцию, - пишет Муратов.

К 30 апреля в Советском районе Уфы рассматривали 20 административных дел. Неделю назад было 5 предупреждений и ни одного штрафа.

- Орджоникидзевский район — рассматривали 15 административных дел. Неделю назад было 3 штрафа по 1 тысяче рублей и 2 предупреждения; Октябрьский район — рассматривали 21 административное дело. Неделю назад было 4 штрафа по 1 тысяче рублей и 1 предупреждение;

Калининский район — рассматривали 25 административных дел. Неделю назад было 5 штрафов по 1 тысяче рублей и ни одного предупреждения;

Демский район — рассматривали 10 административных дел. Неделю назад было 5 предупреждений и ни одного штрафа;

Уфимский район — рассматривали 6 административных дел. Неделю назад было 5 штрафов по 1 тысяче рублей и ни одного предупреждения.

Адвокат также отмечает, что граждане все-таки нарушают правила самоизоляции.

- Но радует, что суды не зверствуют, штрафы назначают в 60% случаев, при этом минимальные, а то и вовсе суды ограничиваются предупреждением, - подчеркнул адвокат в своем посте в Инстаграм.

Напомним, еще один опытный адвокат рассказал, что нужно делать, если вас остановили на улице во время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU