В Уфе официально завершился отопительный сезон
Сегодня, 3 мая, в Уфе официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение прекратить подачу тепла в дома горожан в мэрии приняли в связи с установившейся теплой погодой. В мэрии также прислушались к просьбам горожан,которые они направляли в адрес горадминистрации.
Начиная с сегодняшнего дня в Уфе ресурсоснабжающие организации будут постепенно останавливать подачу тепла в организации и жилые дома.
Напомним, отопительный сезон 2019/2020 годов в Уфе стал, пожалуй, самым противоречивым за последние десятилетия. Поскольку с осени прошлого года жильцы начали платить за отопление по новой схеме, у многих потребителей начиная с ноября стали появляться внушительные суммы в счетах за тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU