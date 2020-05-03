3 Май 2020 2020-05-03T18:12:51+03:00

Об этом заявили в пресс-службе уфимской мэрии

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Сегодня, 3 мая, в Уфе официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение прекратить подачу тепла в дома горожан в мэрии приняли в связи с установившейся теплой погодой. В мэрии также прислушались к просьбам горожан,которые они направляли в адрес горадминистрации.

Начиная с сегодняшнего дня в Уфе ресурсоснабжающие организации будут постепенно останавливать подачу тепла в организации и жилые дома.

Напомним, отопительный сезон 2019/2020 годов в Уфе стал, пожалуй, самым противоречивым за последние десятилетия. Поскольку с осени прошлого года жильцы начали платить за отопление по новой схеме, у многих потребителей начиная с ноября стали появляться внушительные суммы в счетах за тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU